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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о вере Трампа в победу России

Зеленский: Трамп считает, что Россия победит в конфликте с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
У России будет больше шансов на победу, если США прекратят помощь Украине, считает Зеленский, а Трамп при этом верит в успех Москвы. Путин называл победу России неизбежной
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия победит в конфликте с Киевом. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Журналистка спросила главу государства, думает ли Трамп, по его мнению, что «войну выиграет» Россия.

«Я думаю, он публично говорил об этом, и я знаю, что он делился этой информацией с несколькими человеками в своем окружении. <...> Я говорил это много раз: это неправда <...> это не победа», — ответил Зеленский.

По его словам, речь идет о перехвате «инициативы».

У России будет больше шансов на победу, если США прекратят помощь Украине, считает Зеленский. По его словам, конфликт в этом случае быстрее завершится с поражением Украины, и она понесет «гораздо больше» потерь.

Потери Киева также вырастут, если Соединенные Штаты перестанут снабжать его средствами ПВО, такими, как ракеты для ЗРК Patriot, заявил Зеленский. По его словам, Украина продолжает применять их, но имеющегося количества недостаточно для обороны.

Россия осуждает поставки оружия Украине и требует их прекращения. Москва полагает, что военная помощь Киеву не изменит исход конфликта.

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Политика
Вашингтон, США

Президент Владимир Путин говорил, что победа России в конфликте с Украиной неизбежна. Конфликт, его по словам, должен закончиться устранением первопричин. У России достаточно сил и средств, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения», говорил он.

Глава государства также подчеркивал открытость Москвы к диалогу «со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон».

Трамп публично призывал не ждать поражения России в конфликте с Украиной. Политик не раз вспоминал о Наполеоне и Гитлере в контексте конфликта Москвы и Киева. Он говорил, что прямо упоминал о них в беседе с Зеленским. Президент США называл Россию «военной машиной». В Кремле, комментируя слова Трампа, предположили, что они будут «небесполезны» для большинства американцев.

В конце мая, после того как Трамп в очередной раз поговорил с Путиным по телефону, источники Bloomberg сообщили, что президент США выразил уверенность в победе России. Об этом, по данным издания, республиканец сказал и европейским лидерам.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
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