 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским на саммите НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Remko de Waal / ANP / Reuters)

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО, который начался в Гааге. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

«Да, наверное», — ответил Трамп во время брифинга на борту президентского самолета журналисту, задавшему вопрос о возможной встрече с украинским лидером.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча Трампа и Зеленского запланирована на один из дней саммита НАТО.

Президент Соединенных Штатов вылетел на саммит на день позже. По информации Fox News, ожидалось участие Трампа в официальном ужине с лидерами стран НАТО вечером 24 июня, но из-за позднего времени прибытия президента США в Гаагу его участие в мероприятии под вопросом.

Двухдневный саммит Североатлантического альянса запланирован в Гааге на 24–25 июня.

Bloomberg описал сценарий возможного конфликта России и НАТО
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Президент Украины ранее в интервью Sky News также заявил о планах встретиться с Трампом на саммите НАТО.

Ранее, 21 июня, украинская ТСН сообщила о возможной встрече лидеров на саммите НАТО. Тогда Зеленский сказал, что еще не решил, поедет ли на форум, но отметил высокую вероятность поездки.

Переговоры Зеленского и Трампа должны были пройти на саммите G7 в Канаде 15–17 июня, где планировалось обсудить новый пакет военной помощи Украине. Однако Трамп покинул саммит из-за обострения на Ближнем Востоке, и встреча не состоялась. Итогом стал отказ лидеров G7 принять совместное заявление о поддержке Украины — по данным Reuters, из-за сопротивления США.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп Владимир Зеленский саммит НАТО Гаага
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Bloomberg написал, что саммит НАТО «пошел наперекосяк»
Политика
Какие «смелые решения» страны НАТО примут на саммите в Гааге
Политика
Fox узнал о планах Трампа пропустить начало саммита НАТО в Гааге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 19:09
Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ Недвижимость, 19:08
Аналитики «Т-Инвестиций» обновили прогноз по рынку акций в 2025 году Инвестиции, 19:07
В России все-таки разрешили корпоративные «матрешки». К чему это приведетПодписка на РБК, 19:01
Во Франции после нападения со шприцами на фестивале задержали 14 человек Общество, 18:59
Лионелю Месси — 38 лет. Топ-7 самых экзотических автомобилей футболиста Авто, 18:58
Раненного при нападении львов директора «Тайгана» перевезли в Краснодар Общество, 18:57
Путин подписал закон о переселении жильцов при аналоге реновации Недвижимость, 18:56
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» выплатить $1,37 млрд Политика, 18:51
Владельцы перечислили проблемы Haval Jolion с пробегом более 100 тыс. км Авто, 18:46
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
Дмитрий Лоськов получил новую должность в «Локомотиве» Спорт, 18:43
Бизнес-клиенты «Билайна» получили доступ к моментальным платежам «Сбера» Отрасли, 18:36
Иран связался с Катаром после удара по авиабазе США на его территории Политика, 18:29
Умер гитарист и сооснователь рок-группы Bad Company Мик Ральфс Общество, 18:25