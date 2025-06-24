Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским на саммите НАТО

Владимир Зеленский (Фото: Remko de Waal / ANP / Reuters)

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО, который начался в Гааге. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

«Да, наверное», — ответил Трамп во время брифинга на борту президентского самолета журналисту, задавшему вопрос о возможной встрече с украинским лидером.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча Трампа и Зеленского запланирована на один из дней саммита НАТО.

Президент Соединенных Штатов вылетел на саммит на день позже. По информации Fox News, ожидалось участие Трампа в официальном ужине с лидерами стран НАТО вечером 24 июня, но из-за позднего времени прибытия президента США в Гаагу его участие в мероприятии под вопросом.

Двухдневный саммит Североатлантического альянса запланирован в Гааге на 24–25 июня.

Президент Украины ранее в интервью Sky News также заявил о планах встретиться с Трампом на саммите НАТО.

Ранее, 21 июня, украинская ТСН сообщила о возможной встрече лидеров на саммите НАТО. Тогда Зеленский сказал, что еще не решил, поедет ли на форум, но отметил высокую вероятность поездки.

Переговоры Зеленского и Трампа должны были пройти на саммите G7 в Канаде 15–17 июня, где планировалось обсудить новый пакет военной помощи Украине. Однако Трамп покинул саммит из-за обострения на Ближнем Востоке, и встреча не состоялась. Итогом стал отказ лидеров G7 принять совместное заявление о поддержке Украины — по данным Reuters, из-за сопротивления США.