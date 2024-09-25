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Военная операция на Украине ,  
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Трамп вновь заявил, что Россия победила Наполеона и Гитлера

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп за последние месяцы не раз упоминал победу России над Наполеоном и Гитлером, говоря о конфликте Москвы и Киева. В Кремле посчитали, что его слова будут «небесполезны» для большинства американцев
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Кандидат в президенты США от республиканцев, выступая на предвыборном мероприятии в Джорджии, заявил, что не следует ждать поражения России в конфликте с Украиной. Выдержки из трансляции опубликованы в X (бывшая Twitter).

По мнению Трампа, действующий президент Джо Байден и вице-президент, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис «втянули» США в конфликт, и страна «застряла» в нем. Трамп полагает, что именно он способен завершить военные действия, о чем регулярно заявляет.

Трамп напомнил слова Байден о том, что США будут помогать Украине, пока не будет достигнут мир. «Что произойдет, если они [россияне] победят? Вот, что они делают, они воюют. Кто-то однажды сказал мне, что они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот, что они делают», — заявил он.

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Политика
Владимир Зеленский

За последние месяцы политик не раз вспоминал о Наполеоне и Гитлере в контексте конфликта Москвы и Киева. Например, в конце июня он рассказал Fox News о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором вновь упомянул об этом и назвал Россию «военной машиной».

В Кремле, комментируя слова Трампа, предположили, что они будут «небесполезны» для большинства американцев. «Мало кто, наверное, в Соединенных Штатах Америки — я имею в виду простых американцев, хотя, может быть, и представителей так называемого политического истеблишмента — знает настолько глубоко историю, чтобы владеть информацией о войне 1812 года, о Великой Отечественной войне», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что касается обещания Трампа завершить конфликт в случае победы на выборах, в Кремле усомнились, что у политика есть «волшебная палочка». Зеленский подчеркивал, что, если экс-президент США знает, как остановить боевые действия, он должен об этом сказать «сегодня».

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Дональд Трамп Наполеон Гитлер США Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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