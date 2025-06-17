Трамп досрочно покинет саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп досрочно покинет саммит G7 в Канаде, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в своем Х.

Левитт сказала, что Трамп «провел отличный день на G7», однако он покинет саммит «из-за того, что происходит на Ближнем Востоке». Трамп попросил команду Совета национальной безопасности ждать его в ситуационной комнате Белого дома, куда он прибудет по возвращении с саммита, сообщает соведущий программы FOX & Friends Лоуренс Джонс в Х.

Левитт также заявила, что Трамп вернется в Вашингтон вечером, «чтобы заняться многими важными делами», передает Bloomberg.

Ранее Трамп отказался подписать проект заявления G7 по Ирану и Израилю, подготовленный другими членами организации. В проекте заявления, с которым ознакомилось Reuters, содержится призыв к деэскалации конфликта между Ираном и Израилем. В то же время там есть тезис о праве Израиля на самооборону.

Иран и Израиль с ночи 13 июня обмениваются ударами. В вооруженном конфликте США не участвуют, но Вашингтон открыто поддержал израильскую сторону. Axios писал, что США помогали Израилю с отражением иранских воздушных атак.

Трамп 16 июня призвал граждан Ирана к эвакуации из Тегерана, Израиль пообещал нанести новые удары.