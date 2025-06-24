Bloomberg описал сценарий возможного конфликта России и НАТО
Военный конфликт России и НАТО может начаться с постановочного инцидента, например, на железнодорожном пути от Москвы до Калининграда, который заставит страны альянса применить пятую статью о принципе коллективной обороны. Сценарий гипотетического конфликта описало агентство Bloomberg.
Президент России Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью».
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