Зеленский после сорвавшейся встречи с Трампом сообщил о подготовке новой

Зеленский на следующей неделе планирует встретиться с Трампом в Гааге на саммите НАТО. Прошлая встреча лидеров Украины и США на саммите в Канаде сорвалась, так как Трамп покинул саммит досрочно из-за «ситуации на Ближнем Востоке»

Владимир Зеленский (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться на саммите НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге. Об этом пишет украинская «Телевизионная служба новостей» (ТСН).

По словам Зеленского, он еще не уверен, что поедет, но вероятность этой поездки велика. «Решу накануне. Я хочу безусловно провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля и от премьера», — сказал он.

Зеленский отметил, что запланированная встреча с Трампом «очень важна», но поездка в целом не зависит от того, будет ли встреча с республиканцем. Если она все-таки состоится, украинский лидер планирует обсудить санкции и давление на Россию. «Мне кажется, что нам нужно говорить о новом дыхании в дипломатическом треке», — добавил он.

До этого встреча президентов США и Украины планировалась на саммите G7, прошедшем в Канаде 15–17 июня. В разговоре с Трампом Зеленский собирался обсудить, в частности, новый пакет оборонной помощи для Украины. Однако встретиться с президентом США у него не получилось, поскольку Трамп экстренно покинул саммит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В итоге саммит закончился без совместного заявления лидеров «Большой семерки» по поддержке Украине. Reuters со ссылкой на канадского чиновника писал, что это связано с сопротивлением со стороны США. Трамп на саммите заявил, что санкции против России — «это не просто улица с односторонним движением», они обходятся США в «миллиарды долларов».

По информации The Guardian, украинские дипломаты были разочарованы и даже озлоблены решением республиканца покинуть саммит. Ранее на этой неделе издание со ссылкой на украинских чиновников писала, что в Киеве не уверены, стоит ли президенту Украины ехать на саммит НАТО, так как нет гарантий, что там будет Трамп.

Кремль критически оценил саммит «Семерки» в Канаде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он выглядел «блекло и достаточно бесполезно». Россия считает санкции незаконными. Кремль подчеркивал, что Москва готова к перемирию, но перед этим должны быть разъяснены его нюансы.