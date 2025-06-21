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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский после сорвавшейся встречи с Трампом сообщил о подготовке новой

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Военная операция на Украине
Зеленский на следующей неделе планирует встретиться с Трампом в Гааге на саммите НАТО. Прошлая встреча лидеров Украины и США на саммите в Канаде сорвалась, так как Трамп покинул саммит досрочно из-за «ситуации на Ближнем Востоке»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться на саммите НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге. Об этом пишет украинская «Телевизионная служба новостей» (ТСН).

По словам Зеленского, он еще не уверен, что поедет, но вероятность этой поездки велика. «Решу накануне. Я хочу безусловно провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля и от премьера», — сказал он.

Зеленский отметил, что запланированная встреча с Трампом «очень важна», но поездка в целом не зависит от того, будет ли встреча с республиканцем. Если она все-таки состоится, украинский лидер планирует обсудить санкции и давление на Россию. «Мне кажется, что нам нужно говорить о новом дыхании в дипломатическом треке», — добавил он.

До этого встреча президентов США и Украины планировалась на саммите G7, прошедшем в Канаде 15–17 июня. В разговоре с Трампом Зеленский собирался обсудить, в частности, новый пакет оборонной помощи для Украины. Однако встретиться с президентом США у него не получилось, поскольку Трамп экстренно покинул саммит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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Политика
Дональд Трамп

В итоге саммит закончился без совместного заявления лидеров «Большой семерки» по поддержке Украине. Reuters со ссылкой на канадского чиновника писал, что это связано с сопротивлением со стороны США. Трамп на саммите заявил, что санкции против России — «это не просто улица с односторонним движением», они обходятся США в «миллиарды долларов».

По информации The Guardian, украинские дипломаты были разочарованы и даже озлоблены решением республиканца покинуть саммит. Ранее на этой неделе издание со ссылкой на украинских чиновников писала, что в Киеве не уверены, стоит ли президенту Украины ехать на саммит НАТО, так как нет гарантий, что там будет Трамп.

Кремль критически оценил саммит «Семерки» в Канаде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он выглядел «блекло и достаточно бесполезно». Россия считает санкции незаконными. Кремль подчеркивал, что Москва готова к перемирию, но перед этим должны быть разъяснены его нюансы.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Украина ВСУ Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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