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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал о планах встретиться с Трампом на саммите НАТО

Зеленский: Украина договаривается о встрече с Трампом на саммите НАТО в Гааге
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Suzanne Plunkett / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите НАТО, который состоится 24–25 июня в Гааге. Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News.

«Я планирую [встретиться с Трампом]. Честно говоря, я не знаю, что произойдет. Команды работают над этим», — сказал украинский глава.

Он добавил, что переговоры пока ведутся о сроках будущей встречи, но не о ее теме.

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Политика
Дональд Трамп

Ранее, 21 июня, украинская Телевизионная служба новостей (ТСН) сообщила, что Зеленский и Трамп могут встретиться на саммите НАТО. Украинский президент тогда заметил, что еще не уверен в том, что поедет, но вероятность этой поездки велика. «Решу накануне. Я хочу, безусловно, провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля и от премьера», — сказал он.

Встреча президентов США и Украины должна была состояться на саммите G7 в Канаде 15–17 июня, где Зеленский хотел обсудить с Трампом новый пакет военной помощи. Однако переговоры не состоялись: Трамп срочно покинул саммит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В результате саммит завершился без общего заявления лидеров G7 о поддержке Украины. По данным Reuters, причиной стало сопротивление со стороны США. Трамп, в свою очередь, заявил, что санкции против России обходятся Америке в миллиарды долларов.

«Это не просто улица с односторонним движением», они обходятся США в «миллиарды долларов», — сказал американский лидер.

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Теги
Персоны
Полина Дуганова
Владимир Зеленский Дональд Трамп саммит НАТО Гаага встреча переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Дональд Трамп
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