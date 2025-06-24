Зеленский рассказал о планах встретиться с Трампом на саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите НАТО, который состоится 24–25 июня в Гааге. Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News.
«Я планирую [встретиться с Трампом]. Честно говоря, я не знаю, что произойдет. Команды работают над этим», — сказал украинский глава.
Он добавил, что переговоры пока ведутся о сроках будущей встречи, но не о ее теме.
Ранее, 21 июня, украинская Телевизионная служба новостей (ТСН) сообщила, что Зеленский и Трамп могут встретиться на саммите НАТО. Украинский президент тогда заметил, что еще не уверен в том, что поедет, но вероятность этой поездки велика. «Решу накануне. Я хочу, безусловно, провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля и от премьера», — сказал он.
Встреча президентов США и Украины должна была состояться на саммите G7 в Канаде 15–17 июня, где Зеленский хотел обсудить с Трампом новый пакет военной помощи. Однако переговоры не состоялись: Трамп срочно покинул саммит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
В результате саммит завершился без общего заявления лидеров G7 о поддержке Украины. По данным Reuters, причиной стало сопротивление со стороны США. Трамп, в свою очередь, заявил, что санкции против России обходятся Америке в миллиарды долларов.
«Это не просто улица с односторонним движением», они обходятся США в «миллиарды долларов», — сказал американский лидер.
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