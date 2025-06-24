В Иране заявили о готовности восстановить ядерную промышленность

Акция протеста против атаки США на ядерные объекты в Тегеране, Иран, 22 июня 2025 года (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Иран разработал план для восстановления ядерной промышленности, чтобы избежать перерывов в ее работе. Об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, его слова приводит агентство Tasnim.

Иран заранее подготовил комплекс мер для восстановления ядерной деятельности, рассказал Мохаммад Эслами. Также он подчеркнул, что у страны есть потенциал, позволяющий обеспечить непрерывную работу атомной отрасли.

Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что атомная промышленность «глубоко укоренилась» в стране и «уничтожить ее невозможно».

«Учитывая имеющиеся у нас мощности и возможности, развитие атомной промышленности будет естественным образом продолжаться и не остановится», — приводит слова Бехруза Камальванди иранский телеканал Press TV.

Ночью 22 июня США атаковали три ключевых ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Американские бомбардировщики B-2 сбросили на них противобункерные бомбы, а подлодка выпустила крылатые ракеты Tomahawk. Дональд Трамп заявил, что объекты полностью уничтожены. По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, американские удары по ядерным объектам привели к ущербу для предприятий.