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Политика ,  
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МАГАТЭ сообщило об ущербе ядерным объектам Ирана после удара США

Американские удары по трем объектам ядерной программы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе привели к ущербу для предприятий, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его заявление приводится на сайте организации.

По словам Гросси, объекту в Исфахане, который ранее уже подвергался израильским атакам и был поврежден, нанесен «значительный дополнительный ущерб». До этого МАГАТЭ фиксировало повреждения нескольких зданий этого объекта, в некоторых из которых, предположительно, находились ядерные материалы.

«В результате последних атак, совершенных сегодня рано утром, были повреждены другие здания в Исфахане. Кроме того, мы установили, что входы в подземные туннели на этом объекте были повреждены», — сказал Гросси.

Также атаке с применением проникающих сквозь землю бомб подвергся объект в Натанзе, который был поврежден ранее в результате израильских ударов, подтвердили в МАГАТЭ.

Что касается подземного завода по обогащению урана в Фордо, масштабы ущерба из-за атаки США оценить сразу не удалось, заявил Гросси. «Очевидно, что Фордо также подвергся непосредственному воздействию, но степень ущерба внутри цехов по обогащению урана невозможно определить с уверенностью», — сказал глава МАГАТЭ.

Он добавил, что иранские регулирующие органы проинформировали МАГАТЭ, что повышения уровня радиации за пределами трех атакованных объектов не наблюдалось.

Материал дополняется.

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