МИД призвал россиян на Ближнем Востоке соблюдать меры безопасности
МИД России предупредил россиян, находящихся на Ближнем Востоке, о необходимости соблюдать меры личной безопасности на фоне эскалации в регионе, сообщение ведомства опубликовано на официальном сайте.
«В связи с эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке МИД России настоятельно призывает российских граждан, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, проявлять максимальную осторожность», — говорится в сообщении.
Туристам посоветовали не приближаться к военным объектам и районам критической инфраструктуры, воздержаться от посещения мест массового скопления люде, соблюдать указания местных властей, а также ограничить свои перемещения в ночное время.
Также россиян призвали следить за актуальной информацией от российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров.
Ранее «Аэрофлот» пообещал рейсы в ОАЭ в обход закрытых воздушных пространств ряда стран Ближнего Востока. Компания наблюдает за ситуацией и вносит корректировки в расписание «в целях обеспечения безопасности полетов», добавила пресс-служба.
Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар первоначально закрыли воздушное пространство в связи с ракетным ударом Ирана вечером 23 июня по американской авиабазе в Катаре. Также небо остается закрыто над Ираном.
Позже аэропорты Дубая возобновили прием и выпуск воздушных судов. Бахрейн и Кувейт также открыли воздушное пространство после кратковременной приостановки.
Удар Ирана пришелся на военную базу Аль-Удейд, там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), атака была отражена ПВО Катара.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года