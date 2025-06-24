МИД призвал россиян на Ближнем Востоке соблюдать меры безопасности

МИД России предупредил россиян, находящихся на Ближнем Востоке, о необходимости соблюдать меры личной безопасности на фоне эскалации в регионе, сообщение ведомства опубликовано на официальном сайте.

«В связи с эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке МИД России настоятельно призывает российских граждан, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, проявлять максимальную осторожность», — говорится в сообщении.

Туристам посоветовали не приближаться к военным объектам и районам критической инфраструктуры, воздержаться от посещения мест массового скопления люде, соблюдать указания местных властей, а также ограничить свои перемещения в ночное время.

Также россиян призвали следить за актуальной информацией от российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров.

Ранее «Аэрофлот» пообещал рейсы в ОАЭ в обход закрытых воздушных пространств ряда стран Ближнего Востока. Компания наблюдает за ситуацией и вносит корректировки в расписание «в целях обеспечения безопасности полетов», добавила пресс-служба.

Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар первоначально закрыли воздушное пространство в связи с ракетным ударом Ирана вечером 23 июня по американской авиабазе в Катаре. Также небо остается закрыто над Ираном.

Позже аэропорты Дубая возобновили прием и выпуск воздушных судов. Бахрейн и Кувейт также открыли воздушное пространство после кратковременной приостановки.

Удар Ирана пришелся на военную базу Аль-Удейд, там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), атака была отражена ПВО Катара.