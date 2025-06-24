Катар открыл воздушное пространство после удара Ирана по базе США
Катар открыл воздушное пространство после удара Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд, сообщает Управление гражданской авиации страны в X.
«Главное управление гражданской авиации объявляет об открытии воздушного движения в воздушном пространстве Катара и возвращении обстановки к нормальному состоянию», — сказали там.
Ранее о возобновлении полетов сообщали Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.
Иран вечером 23 июня нанес ракетный удар по американской базе Аль-Удейд, крупнейшей базе США на Ближнем Востоке. Власти Катара заявили, что база была эвакуирована в соответствии с принятыми ранее мерами безопасности, а системы ПВО отбили атаку. Доха оставляют за собой «право на прямой ответ», заявил МИД страны.
Иранский удар был «слабым», одна ракета отклонилась от цели, а остальные сбила ПВО, сказал президент США Дональд Трамп. Тегеран заранее предупредил о намерении атаковать американскую базу, благодаря чему никто не погиб и не получил ранения, практически никакого ущерба нанесено не было, заверил он.
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