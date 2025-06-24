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Война Израиля и Ирана ,  
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Катар открыл воздушное пространство после удара Ирана по базе США

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Война Израиля и Ирана

Катар открыл воздушное пространство после удара Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд, сообщает Управление гражданской авиации страны в X.

«Главное управление гражданской авиации объявляет об открытии воздушного движения в воздушном пространстве Катара и возвращении обстановки к нормальному состоянию», — сказали там.

Ранее о возобновлении полетов сообщали Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

Иран ударил по военным базам США на Ближнем Востоке. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Иран вечером 23 июня нанес ракетный удар по американской базе Аль-Удейд, крупнейшей базе США на Ближнем Востоке. Власти Катара заявили, что база была эвакуирована в соответствии с принятыми ранее мерами безопасности, а системы ПВО отбили атаку. Доха оставляют за собой «право на прямой ответ», заявил МИД страны.

Иранский удар был «слабым», одна ракета отклонилась от цели, а остальные сбила ПВО, сказал президент США Дональд Трамп. Тегеран заранее предупредил о намерении атаковать американскую базу, благодаря чему никто не погиб и не получил ранения, практически никакого ущерба нанесено не было, заверил он.

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Теги
Елена Чернышова
Катар воздушное пространство ракетный удар Иран США
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