Reuters сообщил о планах Израиля вскоре завершить операцию против Ирана

В Израиле полагают, что смогут достичь оставшихся военных целей в Иране в ближайшие дни, что может положить начало прекращению огня, сообщает CNN

Израиль рассчитывает в скором времени завершить операцию против Ирана, о чем уведомил США, сообщает Reuters со ссылкой на израильских чиновников.

По словам собеседников, сейчас израильская сторона ищет оптимальную стратегию выхода из конфликта, чтобы избежать ответных ударов. Командование израильской армии считает, что близко к достижению цели, рассказал один из источников.

Хотя Израиль угадал момент для нанесения внезапного удара по Ирану, но не может контролировать окончание боевых действий, из-за чего рискует быть втянутым в войну на истощение, если Тегеран решит продолжить атаки, отмечают в то же время чиновники и аналитики.

В Израиле полагают, что смогут достичь оставшихся военных целей в Иране в ближайшие дни, что может положить начало прекращению огня, сообщил CNN израильский чиновник.

22 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «очень, очень близок» к достижению целей в Иране. Он пообещал не допустить втягивания страны в «войну на истощение», но подчеркнул, что это не означает, что Израиль готов завершить операцию до того, как будут достигнуты все цели.

После того как Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре в ответ на удар США по ядерным объектам, президент США Дональд Трамп призвал прекратить войну. Он написал в Truth Social, что «пришло время мира». Пост, в котором Трамп назвал ответ Ирана «очень слабым», свидетельствует о том, что он не намерен предпринимать ответные шаги и еще больше втягивать США в войну, отмечает Axios.

Чиновник из Белого дома сообщил изданию, что цель Трампа сейчас — положить конец войне, и что он намерен ясно дать это понять Нетаньяху. «Мы хотим сделки и не хотим больше войны», — сказал собеседник. Иран контактировал с Катаром перед атакой на авиабазу, и администрация Трампа знала об ударе заранее, пишет портал.

Американский лидер подтвердил, что Тегеран предупредил Вашингтон о предстоящей атаке. «Я хочу поблагодарить Иран за то, что он нас заранее предупредил, что позволило избежать гибели людей и ранений. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое», — написал Трамп.