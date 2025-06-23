Трамп после ударов Ирана поблагодарил его за предупреждение об атаке
Иран заранее предупредил о намерении атаковать американскую базу в Катаре, благодаря чему никто не погиб и не получил ранения, практически никакого ущерба нанесено не было, написал в Truth Social президент США Дональд Трамп.
«Я хочу поблагодарить Иран за раннее уведомление, что позволило избежать жертв... Возможно, теперь Иран сможет добиться мира и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое», — добавил республиканец.
Трамп назвал реакцию Ирана «очень слабой». По его словам, было выпущено 14 ракет, из них 13 сбили, а одну «отпустили на свободу», поскольку направление ее полета не представляло угрозы.
Президент США выразил надежду, что «больше не будет НЕНАВИСТИ». «ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕСЬ МИР, ПРИШЛО ВРЕМЯ МИРА!», — добавил он.
Иран атаковал американскую базу в Катаре под названием Аль-Удейд — это крупнейшая база США на Ближнем Востоке, там находится штаб Центрального командования США и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих.
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