Израиль нанес удары по подземным хранилищам ракет и пусковых установок Ирана

В ЦАХАЛ сообщили о серии ударов по подземным хранилищам ракет в Иране

ВВС Израиля завершили серию ударов по Западному Ирану, где находится подземная военная инфраструктура ВС страны, сообщила ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«Истребители ВВС Израиля, направляемые точной разведкой Армии обороны Израиля, нанесли ряд ударов по целям в Западном Иране, включая подземную военную инфраструктуру, используемую Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для хранения ракет и пусковых установок», — говорится в сообщении.

Ранее истребители ЦАХАЛ уничтожили ракетную пусковую установку, «предназначенную для использования против военной авиации Израиля», сообщило ведомство.

В налете Израиля на Тегеран участвовали более чем 50 истребителей. Израильские войска ударили по военному штабу, объектам по производству ракет и радаров, а также по хранилищам ракет в районе Тегерана.