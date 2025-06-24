 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

В ЦАХАЛ сообщили о серии ударов по подземным хранилищам ракет в Иране

Израиль нанес удары по подземным хранилищам ракет и пусковых установок Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана

ВВС Израиля завершили серию ударов по Западному Ирану, где находится подземная военная инфраструктура ВС страны, сообщила ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«Истребители ВВС Израиля, направляемые точной разведкой Армии обороны Израиля, нанесли ряд ударов по целям в Западном Иране, включая подземную военную инфраструктуру, используемую Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для хранения ракет и пусковых установок», — говорится в сообщении.

Reuters сообщил о планах Израиля вскоре завершить операцию против Ирана
Политика

Ранее истребители ЦАХАЛ уничтожили ракетную пусковую установку, «предназначенную для использования против военной авиации Израиля», сообщило ведомство.

В налете Израиля на Тегеран участвовали более чем 50 истребителей. Израильские войска ударили по военному штабу, объектам по производству ракет и радаров, а также по хранилищам ракет в районе Тегерана.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Минаева
Израиль ЦАХАЛ Иран ракетные удары
Материалы по теме
ОАЭ и Саудовская Аравия осудили удар Ирана по базе США в Катаре
Политика
МИД озвучил позицию России по конфликту Израиля, США и Ирана
Политика
Макрон призвал «завершить спираль хаоса» после удара Ирана по базе США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
МИД призвал россиян на Ближнем Востоке соблюдать меры безопасности Политика, 00:54
ПСЖ и «Ботафого» вышли в плей-офф клубного ЧМ Спорт, 00:50
Банкиры предложили обязать разрывать звонки от мошенников в мессенджерах Технологии и медиа, 00:32
В ЦАХАЛ сообщили о серии ударов по подземным хранилищам ракет в Иране Политика, 00:26
НСПК предложила ограничения по «просроченным» картам «Мир»Подписка на РБК, 00:24
Аэропорты Дубая возобновили рейсы Политика, 00:19
Reuters сообщил о планах Израиля вскоре завершить операцию против Ирана Политика, 00:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США впервые за 21 год без чемпиона UFC. Есть ли претенденты на титул Спорт, 00:09
«СЕО-барометр»: Какие риски российский бизнес считает главнымиПодписка на РБК, 00:00
Чемезов предложил отказаться от задачи «догнать и перегнать» Запад Бизнес, 00:00
Сергей Чемезов — о том, что наше время назовут сложнейшим в истории Мнение, 00:00
Как год без льготной ипотеки повлиял на жилищное строительство Недвижимость, 00:00
ОАЭ и Саудовская Аравия осудили удар Ирана по базе США в Катаре Политика, 23 июн, 23:26
Трамп после ударов Ирана поблагодарил его за предупреждение об атаке Политика, 23 июн, 23:02