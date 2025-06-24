В ЦАХАЛ сообщили о серии ударов по подземным хранилищам ракет в Иране
ВВС Израиля завершили серию ударов по Западному Ирану, где находится подземная военная инфраструктура ВС страны, сообщила ЦАХАЛ в телеграм-канале.
«Истребители ВВС Израиля, направляемые точной разведкой Армии обороны Израиля, нанесли ряд ударов по целям в Западном Иране, включая подземную военную инфраструктуру, используемую Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для хранения ракет и пусковых установок», — говорится в сообщении.
Ранее истребители ЦАХАЛ уничтожили ракетную пусковую установку, «предназначенную для использования против военной авиации Израиля», сообщило ведомство.
В налете Израиля на Тегеран участвовали более чем 50 истребителей. Израильские войска ударили по военному штабу, объектам по производству ракет и радаров, а также по хранилищам ракет в районе Тегерана.
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