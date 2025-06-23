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Война Израиля и Ирана ,  
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ОАЭ и Саудовская Аравия осудили удар Ирана по базе США в Катаре

ОАЭ и Саудовская Аравия заявили о поддержке Катара после удара Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана

ОАЭ выразили поддержку Катару после иранских ракетных ударов по военной базе США Аль-Удейд, сообщает агентство WAM.

«Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили нападение Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазу Аль-Удейд в братском государстве Катар», — говорится в сообщении.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Иранскую атаку ОАЭ назвали «вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства» Катара, а также нарушением международного права и Устава ООН.

ОАЭ призвали к «немедленному прекращению» военной эскалации, которая «подорвет региональную безопасность», и дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Также заявление по иранским ударам опубликовала Саудовская Аравия.

«Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает агрессию Ирана против братского государства Катар, которая представляет собой вопиющее нарушение международного права и принципов добрососедства», — написал МИД страны в соцсети X.

Саудовская Аравия «применит все свои возможности, чтобы поддержать Катар во всех принятых им мерах» после ударов Ирана, говорится в заявлении.

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Фото:Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Тегеран предупредил его об атаке на военную базу Аль-Удейд, которая произошла вечером 23 июня. По его словам, благодаря раннему уведомлению об ударах никто не погиб и не получил ранения.

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Теги
Полина Минаева
Саудовская Аравия ОАЭ Иран Катар ракетные удары
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