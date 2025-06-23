«Аэрофлот» пообещал рейсы в ОАЭ в обход закрытых воздушных пространств

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«Аэрофлот» изменил маршрут полетов в/из ОАЭ в связи с закрытием воздушных пространств стран Ближнего Востока, сообщила авиакомпания в телеграм-канале.

«В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока «Аэрофлот» сообщает, что не выполняет рейсы в/из ОАЭ над территорией указанных стран», — говорится в сообщении.

Рейсы в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам, подчеркнула пресс-служба авиакомпании.

«Аэрофлот» наблюдает за ситуацией и вносит корректировки в расписание «в целях обеспечения безопасности полетов», добавила пресс-служба.

Ранее Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар закрыли воздушное пространство в связи в ракетным ударом Ирана по американской авиабазе в Катаре. Также небо остается закрыто над Ираном.

Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний: им предписано не выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана и из них и не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Иран вечером 23 июня ударил по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей авиабазе США на Ближнем Востоке, там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Погибших нет.

Иранские ракеты были перехвачены системами ПВО Катара, Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный масштабам удара, сообщил МИД страны.