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Политика ,  
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МИД озвучил позицию России по конфликту Израиля, США и Ирана

МИД после удара Ирана по Катару предупредил о взвинчивании эскалации
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия призывает США и Израиля остановить «раскручивание вооруженной эскалации» и вернуться к политико-дипломатическим усилиям, поскольку атаки на Иран ведут к резкому обострению и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, заявил российский МИД после иранского удара по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

«Налицо опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности с долгосрочными, максимально пагубными последствиями, в том числе для торгово-экономических связей, воздушных, морских и других коммуникаций, а также, не в последнюю очередь, для режима нераспространения», — говорится в заявлении ведомства.

Соединенные Штаты и Израиль должны немедленно положить конец «неспровоцированной агрессии» против Ирана, «откровенным попыткам сменить режим» и вмешательству во внутренние дела страны.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, нанеся удары по ядерным и военным объектам и личному составу иранской армии. В минувшие выходные США вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. Американские вооруженные силы ударили по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Соединенные Штаты уничтожили «ядерные амбиции» Тегерана, разрушив иранскую ядерную программу, заявил министр обороны Пит Хегсет накануне после американских ударов.

Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре, крупнейшей базе США на Ближнем Востоке. Ракеты были перехвачены катарскими силами ПВО. Ни одна из них не попала по базе, также не было зафиксировано ни одной атаки на какую-либо американскую базу, кроме как в Катаре, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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