Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на Москву

Фото: Минобороны России

Средства ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Об отражении атаки дрона на Москву Собянин в предыдущий раз сообщал 20 июня. Спустя более чем час мэр сообщил о еще одном сбитом дроне, летевшем на город.

Этой ночью об отражении атак беспилотников также сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, загорелось одно из промышленных предприятий в Каменском районе области, его работники, по предварительным данным, не пострадали.

Минобороны сообщило, что в ночь на 23 июня средства ПВО сбили над территорией России 23 украинских беспилотника. Над Ростовской областью сбили 14 дронов, над Волгоградской — пять, над Астраханской — четыре.