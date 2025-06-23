Над Россией за ночь сбили 23 дрона
За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.
Над Ростовской областью сбили 14 дронов, над Волгоградской — пять, над Астраханской — четыре.
Ведомство отмечает, что 16 из 23 беспилотников уничтожили в период с 22:00 22 июня до 7:00 23 июня.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что атаке подверглись Миллеровский, Каменский, Тарасовский, Боковский и Милютинский районы. Загорелось одно из промышленных предприятий в Каменском районе, его работники, по предварительным данным, не пострадали.
В аэропорту Волгограда с вечера 22 июня и примерно до полуночи действовали ограничения на полеты. За это время один самолет ушел на запасной аэродром, сообщили в Росавиации.
Опасность атаки БПЛА этой ночью действовала также в Курской, Тульской и Орловской областях.
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