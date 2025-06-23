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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 23 дрона

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Военная операция на Украине
Больше всего дронов сбили над Ростовской областью. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал об атаках в нескольких районах и о возгорании на промышленном предприятии

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.

Над Ростовской областью сбили 14 дронов, над Волгоградской — пять, над Астраханской — четыре.

Ведомство отмечает, что 16 из 23 беспилотников уничтожили в период с 22:00 22 июня до 7:00 23 июня.

Над Россией за ночь сбили 11 украинских беспилотников
Политика

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что атаке подверглись Миллеровский, Каменский, Тарасовский, Боковский и Милютинский районы. Загорелось одно из промышленных предприятий в Каменском районе, его работники, по предварительным данным, не пострадали.

В аэропорту Волгограда с вечера 22 июня и примерно до полуночи действовали ограничения на полеты. За это время один самолет ушел на запасной аэродром, сообщили в Росавиации.

Опасность атаки БПЛА этой ночью действовала также в Курской, Тульской и Орловской областях.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники дроны Ростовская область Военная операция на Украине Волгоградская область Астраханская область
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