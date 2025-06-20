Если ПВО сбивает больше 80% целей — это отличный результат, а система воздушной обороны Москвы сбивает свыше 99% целей, рассказал Собянин. Это уникальный показатель, подчеркнул он

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По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, система противовоздушной обороны Москвы работает на «высший класс» — она сбивает почти 100% целей. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если посчитать какой-то коэффициент условный, как работает система противовоздушной обороны, Министерство обороны, вообще есть такой международный норматив, что если ПВО сбивает 80% целей, то это высший класс. Исходя из количества запусков в сторону Москвы и количества сбитых беспилотников, эффективность работы ПВО вокруг Москвы на первых рубежах составляет 99,9%. В мире никто ничего подобного не достигал», — сказал он.

Москва регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Только с начала этих суток Собянин сообщал о двух сбитых дронах, летевших на столицу. 17 июня ПВО отразила атаку двух беспилотников на подлете к Москве. Ночью и утром 8 июня было сбито 10 дронов.

Продолжающиеся атаки беспилотников на российские регионы говорят о неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта, заявляли в Кремле. Владимир Путин дал понять, что те, кто решил «хулиганить у нас тут в России» с атаками БПЛА, будут за это «получать», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Несмотря на эшелонированные системы ПВО, российские регионы не застрахованы полностью от атак дронов, единственный способ защиты от этого — достижение целей военной операции на Украине, утверждал он.