Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА на Москву

Минобороны также сообщило о сбитом дроне — по данным военного ведомства, атаки над столичным регионом отражают четвертую ночь подряд

Отражена попытка атаковать Москву беспилотником, рассказал мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале. Спустя более чем час мэр сообщил о еще одном сбитом дроне.

Этой ночью об отражении атак беспилотников также сообщали власти Ростовской и Воронежской областей. В Ростовской области дроны сбили в Шолоховском и Кашарском районах, в одном из населенных пунктов обломки БПЛА упали в огороде. В Воронежской области беспилотники нейтрализовали в небе над столицей региона.

В последний раз дрон, летевший к Москве, был сбит в ночь на 19 июня. В общей сложности над Россией тогда уничтожили 81 дрон в небе 11 регионов. Атаки на Московский регион также отражали в ночь на 18 и 17 июня.