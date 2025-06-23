Аэропорт Калуги закрыли для полетов
Аэропорт Калуги временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево)», — говорится в сообщении.
Последний раз аэропорт Калуги приостанавливал работу 20 июня.
Вечером 22 июня временно не выпускал и не принимал рейсы аэропорт Волгограда, ограничения действовали с 18:58 мск до 0:20 мск 23 июня.
Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 23 украинских беспилотника. Над Ростовской областью сбили 14 дронов, над Волгоградской — пять, над Астраханской — четыре.
Опасность атаки БПЛА в ночь на 23 июня действовала также в Курской, Тульской и Орловской областях.
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