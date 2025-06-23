Аэропорт Калуги закрыли для полетов

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Аэропорт Калуги временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.



«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево)», — говорится в сообщении.

Последний раз аэропорт Калуги приостанавливал работу 20 июня.

Вечером 22 июня временно не выпускал и не принимал рейсы аэропорт Волгограда, ограничения действовали с 18:58 мск до 0:20 мск 23 июня.

Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 23 украинских беспилотника. Над Ростовской областью сбили 14 дронов, над Волгоградской — пять, над Астраханской — четыре.

Опасность атаки БПЛА в ночь на 23 июня действовала также в Курской, Тульской и Орловской областях.