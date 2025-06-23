Рябков обвинил США в стремлении к гегемонии после ударов по Ирану

Сергей Рябков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Удары США по ядерным объектам Ирана являются попыткой применить гегемонистские методы по отношению к суверенному государству, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Это глубоко тревожное и неприемлемое проявление попыток осуществить гегемонистские приемы по отношению к суверенному государству. Мы осудили действия Израиля и США», — сказал Рябков на полях XI международного форума «Примаковские чтения».

Он добавил, что Россия инициировала рассмотрение ООН проекта соответствующей резолюции Совета Безопасности. Рябков подчеркнул, что вызывает тревогу факт нанесения ударов страной, которая является постоянным членом Совета Безопасности и депозитарием Договора о нераспространении ядерного оружия.

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт между Ираном и Израилем, нанеся удары по важнейшим объектам иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». После Иран пригрозил ответными атаками.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи осудил удары США по ядерным объектам Исламской Республики. Путин назвал атаки «неспровоцированной агрессией» и отметил, что они не имеют оправдания.

МИД России в своем заявлении назвал удары США «безответственными» и отметил, что в результате атаки «начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поможет ли Россия Ирану, заявил, что помощь Ирану от России зависит от того, что нужно Тегерану.