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Война Израиля и Ирана ,  
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Reuters узнал о возможной ответной атаке Ирана в течение двух дней

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Raneen Sawafta / Reuters
Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Соединенные Штаты считают, что Иран может вскоре осуществить ответные атаки против американских сил на Ближнем Востоке, хотя США по-прежнему добиваются дипломатического урегулирования, которое позволило бы Тегерану отказаться от любых нападений, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Один из источников агентства уточнил, что атака Ирана может произойти в течение одного-двух дней.

В ночь на 22 июня американские военно-воздушные силы и флот нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

При этом Трамп пригрозил Тегерану новыми ударами, если Иран не заключит мир.

«Если они этого не сделают, последующие атаки будут гораздо масштабнее и намного проще к осуществлению», — сказал он.

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Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после ударов США заявил, что Тегеран «оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа». Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал удары США по ядерным объектам «вопиющим и беспрецедентным преступлением».

В КСИР добавили, что благодаря разведданным места вылетов самолетов, участвовавших в ударах, «были выявлены и отслежены», а «количество, разбросанность и размер военных баз США в регионе не являются преимуществом, а наоборот, удваивают их уязвимость». Главнокомандующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами заявил, что США, вступив в конфликт на стороне Израиля, «получат решительный отпор».

При этом министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что любая силовая реакция Ирана на удары США получит ответ, «значительно превышающий по силе» предыдущие атаки. Он добавил, что Ирану настало время «двигаться к миру».

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