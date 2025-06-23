Песков: помощь Ирану от России зависит от того, что нужно Тегерану

Песков рассказал, в каком случае и как Россия поможет Ирану

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Новый виток эскалации ирано-израильского конфликта, связанный с ударами США по ядерным объектам в ночь на 22 июня, вызывает у Москвы «справедливую обеспокоенность», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, поможет ли Россия Ирану, Песков ответил: «Все зависит от того, что необходимо Ирану». «Мы предложили наши посреднические усилия, конкретно заявили о своей позиции, это тоже очень важно. И очень важно, это такой вид поддержки иранской стороны», — добавил Песков.

«Происходит увеличение количества участников этого конфликта. Новый виток эскалации напряженности в регионе. Мы осуждаем это и выражаем сожаление», — сказал Песков. По его словам, еще предстоит достоверно выяснить, что произошло с ядерными объектами, по которым ударили ВВС США.

Песков также сослался на заявление МИД России, где «все четко изложено».

Это заявление было опубликовано накануне на сайте внешнеполитического ведомства. В нем решение США «подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства» названо «безответственным».

«Какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые», — говорится в заявлении. В МИДе отметили, что начавшийся виток эскалации может привести к «подрыву региональной и глобальной безопасности».

Иран и Израиль обмениваются ударами с середины июня. В ночь на 22 июня американские ВВС ударили по ядерным предприятиям Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».