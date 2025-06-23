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Война Израиля и Ирана ,  
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Песков рассказал, в каком случае и как Россия поможет Ирану

Песков: помощь Ирану от России зависит от того, что нужно Тегерану
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Новый виток эскалации ирано-израильского конфликта, связанный с ударами США по ядерным объектам в ночь на 22 июня, вызывает у Москвы «справедливую обеспокоенность», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, поможет ли Россия Ирану, Песков ответил: «Все зависит от того, что необходимо Ирану». «Мы предложили наши посреднические усилия, конкретно заявили о своей позиции, это тоже очень важно. И очень важно, это такой вид поддержки иранской стороны», — добавил Песков.

«Происходит увеличение количества участников этого конфликта. Новый виток эскалации напряженности в регионе. Мы осуждаем это и выражаем сожаление», — сказал Песков. По его словам, еще предстоит достоверно выяснить, что произошло с ядерными объектами, по которым ударили ВВС США.

Песков также сослался на заявление МИД России, где «все четко изложено».

Это заявление было опубликовано накануне на сайте внешнеполитического ведомства. В нем решение США «подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства» названо «безответственным».

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«Какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые», — говорится в заявлении. В МИДе отметили, что начавшийся виток эскалации может привести к «подрыву региональной и глобальной безопасности».

Иран и Израиль обмениваются ударами с середины июня. В ночь на 22 июня американские ВВС ударили по ядерным предприятиям Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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