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Война Израиля и Ирана ,  
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КСИР пригрозил США ответом, который заставит их пожалеть об ударах

КСИР пообещал заставить США пожалеть об ударах по ядерным объектам Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Иран с помощью разведданных «выявил и отследил» места вылетов самолетов, участвовавших в ударах, а «количество, разбросанность и размер» американских баз в регионе «удваивают их уязвимость», предупредил КСИР

Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters

США ожидает ответ, который заставит их пожалеть об ударах по иранским ядерным объектам, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в телеграм-канале.

КСИР назвал атаку США на «мирные ядерные объекты» «вопиющим и беспрецедентным преступлением» и обвинил Вашингтон «в нарушении Устава ООН, международного права, Договора о нераспространении ядерного оружия и основополагающих принципов уважения национального суверенитета и территориальной целостности».

«Повторение неудачных попыток прошлого Соединенными Штатами демонстрирует стратегическую некомпетентность и пренебрежение реалиями региона. Вместо того чтобы учиться на повторяющихся неудачах, Вашингтон фактически поставил себя на передовую линию агрессии, напрямую нападая на мирные объекты», — заявили там.

Благодаря разведданным места вылетов самолетов, участвовавших в ударах, «были выявлены и отслежены», а «количество, разбросанность и размер военных баз США в регионе не являются преимуществом, а наоборот, удваивают их уязвимость», предупредили в КСИР.

Как выглядит примененная США против Ирана крупнейшая неядерная бомба
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Глава иранского МИДа Аббас Арагчи в ответ на американские удары заявил, что Тегеран оставляет за собой право предпринять все возможные шаги для защиты своих интересов и суверенитета.

По данным NBC, администрация американского президента Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана, там не исключают, что он может быть нанесен в ближайшие 48 часов.

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Дональд Трамп

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Дональд Трамп назвал целью ударов устранение ядерной угрозы, исходящей от главного «спонсора терроризма в мире». По его словам, ключевые объекты иранской ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей». Если Тегеран не заключит мир, следующие удары будут намного хуже, пригрозил американский лидер.

По данным Axios, США задействовали стелс-бомбардировщики B-2, которые незадолго до удара были направлены в сторону Ближнего Востока. Они способны нести противобункерные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн каждая. Источники Fox News подтвердили, что в ударах участвовали бомбардировщики B-2. Они использовались для бомбардировки ключевого ядерного объекта в Фордо и сбросили шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая. Удары по объектам в Исфахане и Натанзе осуществили около 30 крылатых ракет Tomahawk, которые запустили с подводных лодок. Накануне Reuters сообщил, что шесть бомбардировщиков B-2 взлетели с авиабазы Уайтмен в штате Миссури и направились на авиабазу Андерсен на тихоокеанском острове Гуам. На самом деле, уточнил Fox News, их путь лежал в сторону Ирана.

CNN со ссылкой на правительственного чиновника сообщил, что B-2 бросили противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Такую бомбу называют еще «взломщик бункеров». Он весит около 13,6 тонны и содержит 2,7 тыс. кг взрывчатки. MOP была разработана для «уничтожения оружия массового поражения наших противников, размещенного в хорошо защищенных объектах», цитирует телеканал информационный бюллетень ВВС США.

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Елена Чернышова
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