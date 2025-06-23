Главнокомандующий армией Ирана пообещал США ответить на бомбардировки

Амир Хатами (Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMAPRESS / Global Look Press)

США вступили в конфликт с Ираном на стороне Израиля и получат решительный отпор в ответ на бомбардировки ядерных объектов на территории страны в ночь на 22 июня, заявил главнокомандующий армией исламской республики генерал-лейтенант Амир Хатами ходе видеоконференции из Центрального штаба с высокопоставленными командирами армии, дислоцированными в различных регионах, передает Tasnim.

«На протяжении всей истории Исламской революции (1979 год. — РБК) и даже до Исламской революции мы много раз были свидетелями преступлений, совершенных американцами, и это не новая проблема. <...> Каждый раз, когда они совершали преступления, они получали решительный ответ, и на этот раз будет то же самое», — приводит агентство слова Хатами.

Генерал считает, что Израиль после начала военной операции против Ирана в ночь на 13 июня был вынужден обратиться к Вашингтону за помощью из-за «успешных миссий» иранских военных.

«Сегодня он был вынужден выйти к главному лицу, ответственному за эти преступления, и напрямую вовлечь его в конфликт с Исламской Республикой Иран», — отметил главнокомандующий.

Хатами поблагодарил армию за готовность «бороться за победу» и обещал вместе с ней защищать независимость и территориальную целостность страны.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана. Тегеран выпустил в ответ сотни ракет по территории Израиля. В ночь на 22 июня американские ВВС ударили по ядерным предприятиям Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран утверждает, что большинство центрифуг для обогащения урана уцелели.