Хегсет предостерег Иран от атаки на войска США на Ближнем Востоке

США при ударах по иранским ядерным объектам не атаковали военных и гражданских, заявил Хегсет. При этом он предупредил, что любая силовая реакция Ирана на удары США получит ответ, «значительно превышающий по силе» ночные атаки

Пит Хегсет (Фото: U.S. Department of Defense / Reuters)

Президент США Дональд Трамп предупреждает, что попытка Ирана или его доверенных лиц атаковать силы США в Ближневосточном регионе была бы плохой идеей, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге.

«Для Ирана или его сторонников было бы очень плохой идеей попытаться атаковать американские войска», — сказал глава Пентагона и добавил, что после ударов США по Ирану настало время «двигаться к миру», Вашингтон ждет этого от Тегерана.

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В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Хегсета, целью операции, которая получила название «Полуночный молот», не была «смена режима». Американские военные не наносили удары по вооруженным силам или гражданскому населению, подчеркнул Хегсет.

Глава Минобороны США также продемонстрировал письмо, подписанное Трампом, которое было разослано накануне вечером. «Любое ответное действие Ирана против Соединенных Штатов будет встречено с силой гораздо большей, чем та, что наблюдалась сегодня», — процитировал Хегсет.

По словам Трампа, цель Соединенных Штатов заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире». Он назвал атаку «впечатляющим военным успехом» и заявил, что Тегеран должен заключить мир. Если этого не произойдет, будущие удары будут намного хуже, пригрозил он, отметив, что в Иране осталось еще «много целей», добавил Трамп.

Глава иранского МИДа Аббас Арагчи в ответ на американские удары заявил, что Тегеран оставляет за собой право предпринять все возможные шаги для защиты своих интересов и суверенитета. Корпус стражей исламской революции (формирование в структуре Вооруженных сил Ирана) предупредил, что ответ, который ожидают США, заставит их «пожалеть» об ударах по иранским ядерным объектам.