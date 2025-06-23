 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Ушаков назвал дату встречи Путина с главой МИД Ирана

Путин назначил дату встречи с главой МИД Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Аббас&nbsp;Арагчи
Аббас Арагчи (Фото: Офис президента Ирана / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин 23 июня встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

О планах увидеться с Путиным в понедельник, Арагчи сообщил NBC двумя днями ранее, 21 июня. Он прибыл в Москву накануне, 22 июня. По данным Tasnim, Арагчи должен встретиться и с другими высокопоставленными чиновниками, с какими именно издание не уточняло. Глава иранского МИДа собирается поговорить о «региональных и международных событиях» после ударов Израиля и присоединившихся к ним США по Ирану.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Иран Владимир Путин Москва
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Материалы по теме
NYT узнала об отвлекающем маневре с переброской самолетов США к Ирану
Политика
ABC узнал о переговорах ФБР и губернаторов после атак США на Иран
Политика
Трамп счел слово «уничтожение» точным для ядерных объектов Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Рабочий день в России сократился впервые за три года Общество, 09:30
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Ушаков назвал дату встречи Путина с главой МИД Ирана Политика, 09:28
«Оклахома» впервые после переезда стала чемпионом НБА Спорт, 09:24
Как убедить сотрудников поддержать непопулярное решение — Fast CompanyПодписка на РБК, 09:20
Ефимов заявил о ₽1,8 млрд экономии подрядчиков из-за налогового скоринга Город, 09:10
В Ростовской области потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА Общество, 09:08
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Два решения суда, которые вернули заблокированные акции их владельцамПодписка на РБК, 08:50
В МИДе раскрыли, что станет гарантией невступления Украины в НАТО Политика, 08:33
Почему в России резко растет популярность оплаты товаров без картПодписка на РБК, 08:30
Стал известен средний размер пенсии в России Общество, 08:28
Компании США инвестируют в биотех Китая — даже в разгар торговой войныПодписка на РБК, 08:20
«Черный лебедь» на рынке недвижимости. Почему причина в малом бизнесеПодписка на РБК, 08:00
Российский виски потеснил импортный: что мы увидим на полках в будущем Вино, 08:00