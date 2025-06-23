Ушаков назвал дату встречи Путина с главой МИД Ирана

Аббас Арагчи (Фото: Офис президента Ирана / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин 23 июня встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

О планах увидеться с Путиным в понедельник, Арагчи сообщил NBC двумя днями ранее, 21 июня. Он прибыл в Москву накануне, 22 июня. По данным Tasnim, Арагчи должен встретиться и с другими высокопоставленными чиновниками, с какими именно издание не уточняло. Глава иранского МИДа собирается поговорить о «региональных и международных событиях» после ударов Израиля и присоединившихся к ним США по Ирану.

Материал дополняется