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Политика ,  
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Путин назвал возможный выход из конфликта Ирана и Израиля

Путин увидел выход из конфликта Ирана и Израиля в учете интересов обеих стран

Возможный выход из конфликта Ирана и Израиля должен учитывать интересы двух сторон, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировым информационных агентств. РБК ведет трансляцию со встречи.

Этот путь решения должен «обеспечить интересы Ирана на мирную атомную деятельность, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства», заявил Путин.

По его словам, «было бы правильным» найти способ прекратить боевые действия и договориться всем участникам.

Путин напомнил, что в Иране «при всей сложности политических процессов происходит консолидация общества вокруг руководства страны». Также он сообщил, что несмотря на ракетные удары, в Иране »эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло».

Россия, в свою очередь, готова помочь Ирану в программе развития мирного атома, добавил Путин. Он напомнил, что Россия достраивала АЭС «Бушер» в Иране, подписала контракт на строительство еще двух блоков и готова помогать стране в развитии этой энергетики.

Материал дополняется

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