Глава МИД Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным

Аббас Аракчи также проведет переговоры с несколькими российскими высокопоставленными чиновниками для обсуждения ударов Израиля и США по ядерным объектам республики

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву, передает Tasnim, публикуя фотографию сходящего с трапа самолета дипломата.

По данным агентства, у Аракчи запланированы консультации с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими высокопоставленными чиновниками о «региональных и международных событиях» после ударов Израиля и присоединившихся к ним США по Ирану.

Аракчи анонсировал свой визит в Москву в интервью NBC 21 июня. Он рассказал, что встретится с Путиным 23 июня.

Ранее Путин заявил, что возможный выход из конфликта Ирана и Израиля должен учитывать интересы двух сторон. По его словам, Москва находится в контакте с Израилем и Ираном, не стремится к посредничеству, а предлагает идеи урегулирования конфликта.

Израиль и Иран обмениваются ударами с середины июня. Первым операцию под названием «Восстающий лев» начал Израиль. Поводом он назвал данные о том, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. В результате ударов по ядерным и военным объектам Ирана погибли несколько высокопоставленных военачальников и ученых.

В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание 3» и атаковал ракетами израильскую территорию. Корпус стражей исламской революции заявил, что операции против Израиля «будут продолжаться до его полного уничтожения».

В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

Президент Израиля Ицхак Герцог отметил, что удары США и Израиля по объектам в Иране не уничтожили ядерную программу республики, но нанесли ей серьезный удар.