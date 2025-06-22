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Война Израиля и Ирана ,  
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Как мировые лидеры отреагировали на удары США по Ирану

Сюжет
Война Израиля и Ирана
В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. О том, как на это отреагировали официальные лица стран мира, — в подборке РБК

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь вечные последствия. Каждый член ООН должен быть встревожен этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением. В соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законный ответ в целях самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа. <...>

На прошлой неделе мы вели переговоры с США, когда Израиль решил подорвать эту дипломатию. На этой неделе мы провели переговоры с E3/ЕС, когда США решили подорвать эту дипломатию. Какой вывод вы бы сделали? Великобритания и верховный представитель ЕС требуют, чтобы Иран «вернулся» за стол переговоров. Но как Иран может вернуться к тому, что он никогда не покидал и уж тем более не подрывал?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью мощи и справедливой силы США изменит ход истории.

Как мировые лидеры отреагировали на удары США по Ирану
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Постоянные члены Совета Безопасности ООН

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Ядерная программа Ирана представляет собой серьезную угрозу международной безопасности. Ирану никогда не будет позволено разработать ядерное оружие, и США предприняли действия для смягчения этой угрозы.

Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, а стабильность в регионе является приоритетом. Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения, чтобы положить конец этому кризису.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране?

1. Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.

2. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать — и будущее производство ЯО — будет продолжено.

3. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

4. Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике.

5. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции.

6. Политический режим Ирана сохранен, причем с высокой степенью вероятности он стал сильнее.

7. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал.

8. Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США.

9. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США.

10. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!

Страны G7

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто

Мы уже видели перемещения этих бомбардировщиков в предыдущие дни, поэтому новости не застали нас врасплох. Это (удары США. — РБК) полностью меняет сценарий, потому что открывается более масштабный кризис c гораздо более сильным ответом Ирана, который рискует распространиться на все американские цели.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас

Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие, поскольку это будет угрожать международной безопасности. Я призываю все стороны сделать шаг назад, вернуться за стол переговоров и не допустить дальнейшей эскалации. Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию завтра.

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Что известно к 12:30
Политика

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Крайне важно быстро деэскалировать конфликт. Мы с глубокой озабоченностью внимательно следим за ситуацией.

Ближний Восток

МИД Саудовской Аравии

Королевство подчеркивает необходимость приложить все возможные усилия для проявления сдержанности, снижения напряженности и предотвращения дальнейшей эскалации. Королевство также призывает международное сообщество активизировать усилия в этот крайне чувствительный период для достижения политического решения, которое положит конец кризису и откроет новую главу в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

МИД Катара

Государство Катар сожалеет о ухудшении ситуации после бомбардировок иранских ядерных объектов и с большой озабоченностью следит за развитием событий после недавних атак на братскую Исламскую Республику Иран, направленных на ее ядерные объекты. МИД предупреждает, что опасная напряженность, наблюдаемая в настоящее время в регионе, приведет к катастрофическим последствиям на региональном и международном уровнях.

МИД Омана

Султанат Оман осуждает эту незаконную агрессию и призывает к немедленной и всеобъемлющей деэскалации. Действия, предпринятые Соединенными Штатами, угрожают расширением масштабов конфликта и представляют собой серьезное нарушение международного права и Устава ООН, который запрещает применение силы и нарушение национального суверенитета государств, а также их законного права разрабатывать ядерные программы в мирных целях под наблюдением и контролем Международного агентства по атомной энергии в соответствии с международными протоколами, включая Женевские конвенции, которые запрещают наносить удары по ядерным объектам из-за рисков заражения и радиации.

Другие страны

Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Мы решительно осуждаем бомбардировку США ядерных объектов Ирана, что представляет собой опасную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Эта агрессия серьезно нарушает Устав ООН и международное право и ввергает человечество в кризис с необратимыми последствиями.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль

Венесуэла осуждает военную агрессию США против Ирана и требует немедленного прекращения боевых действий. Боливарианская Республика Венесуэла решительно и категорически осуждает бомбардировки

МИД Мексики

Министерство настоятельно призывает к дипломатическому диалогу ради мира между сторонами, вовлеченными в конфликт на Ближнем Востоке. В соответствии с нашими конституционными принципами внешней политики и пацифистскими убеждениями нашей страны мы вновь призываем к снижению напряженности в регионе.

МИД Казахстана

Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах. Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путем переговоров на основе Устава ООН.

Призываем все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем.

Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс

Продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке вызывают крайнюю обеспокоенность, и крайне важно избежать дальнейшей эскалации. Новая Зеландия решительно поддерживает усилия по дипломатии. Мы призываем все стороны вернуться к переговорам. Дипломатия обеспечит более устойчивое решение, чем дальнейшие военные действия.

Правительство Австралии

Мы ясно заявляли, что ядерная и баллистическая ракетная программа Ирана представляет угрозу международному миру и безопасности. Мы отмечаем заявление президента США о том, что сейчас время для мира. Ситуация с безопасностью в регионе крайне нестабильна. Мы продолжаем призывать к деэскалации, диалогу и дипломатии.

Главы международных организаций

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Я серьезно встревожен применением силы Соединенными Штатами против Ирана сегодня. Это опасная эскалация в регионе, который и так находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности. Растет риск того, что этот конфликт быстро выйдет из-под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для мирного населения, региона и мира. Я призываю стороны к деэскалации и выполнению своих обязательств в соответствии с Уставом ООН и другими нормами международного права. В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед — дипломатия. Единственная надежда — мир.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвал на 23 июня экстренное заседание Совета управляющих агентства. Выступая 20 июня на заседании Совбеза ООН по ситуации в Иране, он сказал следующее:

«Атаки на ядерные объекты в Исламской Республике Иран привели к резкому ухудшению ядерной безопасности и защиты в Иране. Хотя они пока не привели к радиоактивному выбросу, затрагивающему население, существует опасность, что это может произойти. <...>

Я снова призываю к максимальной сдержанности. Военная эскалация угрожает жизням и откладывает необходимую работу по дипломатическому решению для долгосрочной гарантии того, что Иран не приобретет ядерное оружие».

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