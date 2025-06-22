NYT назвала точное время удара США по ядерным объектам Ирана

NYT: удар США по объектам в Иране был нанесен в 2:30 по местному времени

Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters

Вооруженные силы США нанесли удары по ключевым объектам иранской ядерной программы около 02:30 по местному времени (02:00 мск) в ночь на 22 июня, сообщила The New York Times (NYT).

США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что на подземную обогатительную фабрику в Фордо был сброшен «полный комплект бомб». До этого, 19 июня, Трамп заявлял, что примет решение о вступлении в конфликт Израиля и Ирана «в ближайшие две недели», чтобы дать Тегерану последний шанс вернуться к переговорам о ядерной программе.

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По данным Axios, США при ударе задействовали стелс-бомбардировщики B-2 , которые незадолго до удара были направлены в сторону Ближнего Востока. Они способны нести противобункерные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP). По информации источников Fox News, для бомбардировки объекта в Фордо использовались шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая. Удары по объектам в Исфахане и Натанзе осуществили около 30 крылатых ракет Tomahawk, которые запустили с подводных лодок.

После ударов Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором назвал атаку «впечатляющим военным успехом». Он заявил, что удары были массированными и точными и ключевые цели «целиком и полностью уничтожены». Трамп также пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран откажется от заключения мира.