Медведев назвал последствия удара США по Ирану

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Ночным ударам по «трем точкам» в Иране США добились того, что оказались «втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции», а пришедший «как президент-миротворец» Дональд Трамп начал новую войну. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать — и будущее производство ЯО — будет продолжено. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», — отметил Медведев.

По мнению зампреда, политический режим в Иране будет сохранен и с высокой вероятностью станет сильнее, а народ консолидируется вокруг духовного руководства, в том числе те, кто ему не симпатизировал.

При этом, как заявил Медведев, Израиль оказался «под ударом, гремят взрывы, люди в панике». Против действий Израиля и США, по его оценке, выступает «абсолютное большинство стран мира».



«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент», — заключил Медведев.

В ночь на 22 июня США вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. Американские вооруженные силы нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором назвал удары «впечатляющим военным успехом». По его словам, они были массированными и точными, ключевые цели «целиком и полностью уничтожены». Если Тегеран не заключит мир, следующие удары будут намного хуже, предупредил Трамп, добавив, что в Иране осталось еще «много целей».

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