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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану при отказе от мира

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Война Израиля и Ирана

США готовы нанести по Ирану новые удары, если проблемы не будут урегулированы, заявил президент США Дональд Трамп в обращении к нации послед ударов по трем ключевым объектам иранской ядерной программы.

«Иран, нарушитель порядка на Ближнем Востоке, теперь должен заключить мир. Если этого не произойдет, будущие атаки будут гораздо более масштабными и гораздо проще осуществимыми», — сказал Трамп.

«Либо будет мир, либо для Ирана наступит трагедия, гораздо более серьезная, чем то, что мы видели за последние восемь дней. Помните, у нас есть еще много целей», — продолжил президент США.

Он предупредил, что США могут «атаковать и другие цели», причем это можно сделать «в течение нескольких минут».

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В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США нанесли массированный удар по трем ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Для атаки были использованы стелс-бомбардировщики B-2 с противобункерными авиабомбами, а также крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с подводных лодок, находившихся вблизи региона.

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Фото:IIPA / Getty Images

Трамп в своем обращении назвал эти удары «историческим моментом» и подчеркнул, что Иран должен прекратить войну, иначе последуют новые, еще более разрушительные атаки.

После бомбардировок президент США провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«По словам двух чиновников Белого дома, президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам», — заявил CNN.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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