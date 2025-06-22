КСИР заявил о применении ракеты «Хайбар» при обстреле Израиля

После удара США по Ирану КСИР атаковала Израиль, впервые применив многозарядную баллистическую ракету «Хайбар». Она обладает дальностью полета около 2 тыс. км и способна нести боеголовку массой до 1,5 тыс. кг

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В ходе атаки Ирана на Израиль впервые была применена баллистическая ракета «Хайбар», сообщает канал новостей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Telegram.

«20-я волна операции «Истинное обещание 3» началась с запуска 40 твердотопливных и жидкотопливных ракет. В ходе этой операции впервые была применена многозарядная баллистическая ракета «Хайбар» из третьего поколения воздушно-космических ракет КСИР, в которой была применена новая и неожиданная тактика для более точного, разрушительного и эффективного удара», — говорится в сообщении.

КСИР также сообщила, что под удары попал аэропорт Бен-Гурион и Израильский биологический исследовательский центр, а также центры командования.

Ракеты и их осколки упали в десяти местах, в том числе в горном массиве Кармель на северо-западе Израиля, в Хайфе и в Большом Тель-Авиве, сообщил телеканал Al Jazeera. В медицинской службе «Маген Давид Адом» сообщили, что в результате атаки пострадали 16 человек.

Ракета «Хайбар» — это баллистическая ракета средней дальности с твердотопливным двигателем, разработанная Ираном. Она обладает дальностью полета около 2 тыс. км и способна нести боеголовку массой до 1,5 тыс. кг. Ракета использует систему наведения, обеспечивающую высокую точность поражения целей, заявлял КСИР. Благодаря большой дальности, КСИР может запускать эти ракеты из центральных районов Ирана, которые в меньше степени контролируются израильскими ВВС, отмечает NEWSru.co.il.

Ракеты были выпущены по Израилю с территории Ирана после ударов США по ключевым ядерным объектам исламской республики. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель ударов заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире».

Трамп отметил, что ключевые объекты иранской ядерной программы «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей». Он пригрозил Ирану новыми ударами в случае отказа Тегерана от заключения мира.

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