Появились кадры с летящими на Израиль иранскими ракетами

Как выглядели летящие на Израиль иранские ракеты. Видео

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Появились кадры, как летели на Израиль иранские ракеты после удара Ирана. Тегеран нанес удары после того, как США заявили об атаке на иранские ядерные объекты.

На кадрах видно, как в небе летят ракеты. Слышны звуковые сирены.