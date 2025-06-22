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Война Израиля и Ирана ,  
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Как выглядели летящие на Израиль иранские ракеты. Видео

Появились кадры с летящими на Израиль иранскими ракетами
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Как выглядели летящие на Израиль иранские ракеты. Видео
Video

Появились кадры, как летели на Израиль иранские ракеты после удара Ирана. Тегеран нанес удары после того, как США заявили об атаке на иранские ядерные объекты.

На кадрах видно, как в небе летят ракеты. Слышны звуковые сирены.

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