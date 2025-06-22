Как выглядели летящие на Израиль иранские ракеты. Видео
Появились кадры, как летели на Израиль иранские ракеты после удара Ирана. Тегеран нанес удары после того, как США заявили об атаке на иранские ядерные объекты.
На кадрах видно, как в небе летят ракеты. Слышны звуковые сирены.
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