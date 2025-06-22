Спикер палаты представителей США объяснил удары по ядерным объектам Ирана
США ударили по ядерным объектам Ирана, чтобы не дать Тегерану заполучить «самое смертоносное оружие», заявил спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон в соцсети Х.
«Решительные действия президента не позволяют крупнейшему в мире государству-спонсору терроризма, которое скандирует «Смерть Америке», заполучить самое смертоносное оружие на планете», — написал Джонсон.
Он также заявил, что Трамп дал Ирану «все возможности» для заключение ядерной сделки, но Тегеран от этого предложения отказался, несмотря на то, что американский президент «последовательно и недвусмысленно» заявлял, что с ядерным оружием мириться не будет.
В ночь на 22 июня президент Трамп заявил об успешной атаке на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Американская авиация сбросила бомбы на основной объект — Фордо. После атаки Трамп заявил, что пришло время для мира.
Завод по обогащению урана в Фордо считается одним из важнейших объектов ядерной программы Ирана. Он построен под землей, что делает его малодоступным для израильского оружия. Однако, как считают эксперты, США располагают 13-тонными авиабомбами Massive Ordnance Penetrator (MOP), способными повредить такой объект. Эти боеприпасы могут применять благодаря стелс-бомбардировщикам B-2, которые, как сообщил Axios, и применил США .
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