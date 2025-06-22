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Война Израиля и Ирана ,  
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Спикер палаты представителей США объяснил удары по ядерным объектам Ирана

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Война Израиля и Ирана

США ударили по ядерным объектам Ирана, чтобы не дать Тегерану заполучить «самое смертоносное оружие», заявил спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон в соцсети Х.

«Решительные действия президента не позволяют крупнейшему в мире государству-спонсору терроризма, которое скандирует «Смерть Америке», заполучить самое смертоносное оружие на планете», — написал Джонсон.

Он также заявил, что Трамп дал Ирану «все возможности» для заключение ядерной сделки, но Тегеран от этого предложения отказался, несмотря на то, что американский президент «последовательно и недвусмысленно» заявлял, что с ядерным оружием мириться не будет.

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В ночь на 22 июня президент Трамп заявил об успешной атаке на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Американская авиация сбросила  бомбы на основной объект — Фордо. После атаки Трамп заявил, что пришло время для мира.

Завод по обогащению урана в Фордо считается одним из важнейших объектов ядерной программы Ирана. Он построен под землей, что делает его малодоступным для израильского оружия. Однако, как считают эксперты, США располагают 13-тонными авиабомбами Massive Ordnance Penetrator (MOP), способными повредить такой объект. Эти боеприпасы могут применять благодаря стелс-бомбардировщикам B-2, которые, как сообщил Axios, и применил США .

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Полина Дуганова
Иран Израиль США бомбардировщик Дональд Трамп
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