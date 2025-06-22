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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп назвал удары по Ирану историческим моментом

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Трамп после ударов по Ирану заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение войны, и анонсировал обращение к нации

Американские удары по иранским ядерным объектам стали «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира, написал в Truth Social президент Дональд Трамп.

«ИРАН ДОЛЖЕН ТЕПЕРЬ СОГЛАСИТЬСЯ ПРЕКРАТИТЬ ЭТУ ВОЙНУ», — добавил он.

Республиканец сообщил, что намерен выступить с обращением к нации в 22:00 (5:00 22 июня мск).

США атаковали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня. По данным Axios и Reuters, при ударах были задействованы стелс-бомбардировщики B-2, которые США накануне направили в сторону Ближнего Востока. Они способны нести авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн каждая.

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The New York Times уточняет, что атака произошла в 2:30 утра по иранскому времени (около 2:00 мск).

После объявления об ударах Трамп репостнул сообщение из аккаунта Open Source Intel о том, что «Фордо больше нет». Комплекс расположен к югу от Тегерана, это один из ключевых объектов ядерной программы Ирана.

Иранские власти пока не комментировали слова президента США. Агентство Fars написало, что жители города Кум, расположенного неподалеку от Фордо, слышали взрывы.

Ранее Тегеран пригрозил США ответом в случае прямого участия в атаках.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Иран США Иранская ядерная программа
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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