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Война Израиля и Ирана ,  
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Axios узнал, что США задействовали бомбардировщики B-2 при ударе по Ирану

Axios и Reuters: США задействовали бомбардировщики B-2 при ударе по Ирану
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Администрация американского президента Дональда Трампа заблаговременно уведомила Израиль об ударах США по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника. Другой неназванный чиновник сообщил изданию, что для атаки Штаты задействовали бомбардировщики-невидимки B-2. Об этом же пишет Reuters.

Трамп ранее заявил, что США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. «Полный комплект БОМБ был сброшен на основной объект, Фордо», — написал он в Truth Social.

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Накануне удара UK Defence Journal сообщил, что группа американских стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit вылетела с авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури и направляется к острову Диего-Гарсия, стратегической военной базе США в Индийском океане. Бомбардировщики вылетели в сопровождении группы из восьми самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers. Издание тогда же подчеркнуло, что Пентагон перебрасывает военные самолеты на фоне израильско-иранского конфликта.

Стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit разработала американская компания Northrop Grumman,  бомбардировщик совершил первый полет в 1989 году. Он способен подниматься на высоту около 15 тыс. м при нагрузке до 18 тыс. кг. На вооружении B-2 могут находиться как обычные, так и ядерные боеголовки. Экипаж состоит из двух человек.

B-2 широко применяли в ходе операции союзников НАТО в Югославии в 1999 году, а также в конфликтах в Ираке и Афганистане. Благодаря стелс-технологии B-2 способен действовать в условиях плотного противодействия систем ПВО.

Reuters 17 июня сообщило, что США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки дислокации других боевых самолетов из-за обмена ударами между Израилем и Ираном.

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Полина Дуганова
Иран Израиль США бомбардировка бомбардировщики
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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