ЦАХАЛ заявила о гибели командира бригады беспилотников КСИР

Военно-воздушные силы Израиля убили командира второй бригады беспилотников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ не уточнила, по какому району был нанесен удар. Военные заявили, что в операции участвовали истребители.

«На своем посту Аминпур Джудаки провел сотни атак БПЛА на израильскую территорию из района Ахваз на юго-западе Ирана», — говорится в сообщении.

Джудаки играл ключевую роль в операциях штаба дронов КСИР после того, как израильские ВВС убили командующего силами беспилотных летательных аппаратов Тахера Фура в середине июня.

Тогда же в результате израильских атак погиб генерал Амир Али Хаджизаде, курировавший ракетную программу Ирана, и глава воздушного командования ВВС КСИР Дауд Шейхиян.

Израиль объявил о проведении операции «Восстающий лев» против Ирана в ночь на 13 июня. Ее целями стали «нанесение ущерба ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу» республики, уточнял израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В результате ударов по ядерным и военным объектам Ирана погибли несколько высокопоставленных военачальников и ученых.

Тегеран обвинения отверг Израиля. В ответ Иран в рамках операции «Истинное обещание 3» атаковал ракетами израильскую территорию. Корпус стражей исламской революции заявил, что операции против Израиля «будут продолжаться до его полного уничтожения».

Поддержку Израилю оказывают США, однако Вашингтон не вступил в конфликт. США начали переброску военной техники на восток. В Белом доме заявили, что американский президент Дональд Трамп примет решение насчет возможной атаки на Иран в течение двух недель.