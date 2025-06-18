Брат и племянник главы «Ташира» Карапетяна покинули здание МВД Армении

Брат и племянник главы промышленно-строительной группы «Ташир» Самвела Карапетяна, Нарек и Карен Карапетяны, вышли из здания 6 отдела МВД Армении. Об этом сообщает агентство «Sputnik Армения».

На опубликованном агентством видео самого Самвела Карапетяна не видно.

Глава «Ташира» утром 17 июня покинул свой дом в Ереване и сел в автомобиль полиции, сообщило накануне агентство. Бизнесмен вышел из дома вместе с братом Кареном в сопровождении двух сотрудников силовых структур.

Сторонники предпринимателя в это время собрались у здания ГУБОП полиции, куда, как предполагается, могли доставить Карапетяна, сообщило «РИА Новости». До этого они несколько часов находились у его дома.

Ранее, 17 июня, в доме бизнесмена прошли обыски. По данным «Sputnik Армения», следственные действия начались после его публичного заявления в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), которую ранее подверг критике премьер-министр Никол Пашинян. В частности, глава кабмина обвинил главу армянской церкви Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал его покинуть пост. В ААЦ ответили, что подобные вопросы регулируются исключительно церковными канонами и не входят в компетенцию властей.

На фоне конфликта Карапетян пообещал «вмешаться по-своему», после чего Пашинян публично назвал его «негодяем».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва следит за ситуацией и выразила обеспокоенность давлением, которое оказывается на Карапетяна в Армении. По ее словам, миллиардеру угрожают задержанием по «странным предлогам».