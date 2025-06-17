В Армении начались обыски у миллиардера Самвела Карапетяна

Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Полиция Армении проводит обыск в доме главы промышленно-строительной группы «Ташир», российского бизнесмена Самвела Карапетяна, пишет Sputnik Aрмения и News.am

По информации Sputnik, есть задержанные, 20 человек увезли в столичное управление полиции. Пресс-секретарь МВД Республики Армения Нарек Саркисян подтвердил эту информацию, пишет Armenpress, однако не уточнил, есть ли среди задержанных сам миллиардер.

«Задержания нет, он у себя дома», — сообщили РБК в ГК «Ташир».



Брат бизнесмена, Карен Карапетян, сообщил, что Самвел Карапетян находится в доме. «Его не задержали, но, скорее всего, это произойдет в ближайшее время», — цитирует его Sputnik.

Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний «Ташир» и сетью ТРЦ «Рио».

Обыски прошли на фоне критики Карапетяна в адрес премьера-министра Армении Никола Пашиняна.

В мае премьер начал активно критиковать Армянскую апостольской церковь (ААЦ), и в частности, обвинил католикоса Гарегина II — первоиерарха ААЦ — в нарушении целибата, призвав его оставить пост.

Карапетян после этого заявил, что «небольшая группа людей» устроила нападки на ААЦ, забыв «тысячелетнюю историю» страны и церкви.

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