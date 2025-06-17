Армянская церковь призвала прекратить преследование Самвела Карапетяна

Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Первопрестольный Святой Эчмиадзин (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ) выступил в защиту российского бизнесмена и мецената армянского происхождения, президента и основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, в доме которого проходит обыск, сообщает «Sputnik Армения».

«Мы решительно осуждаем преследование по очевидным политическим мотивам. Призываем власти Армении немедленно прекратить незаконные действия», — говорится в заявлении церкви.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Армении проводят обыски в доме Карапетяна. По информации Sputnik, полиция задержала 45 человек, пришедших выразить поддержку бизнесмену. В МВД Армении подтвердили информацию о проведении следственных действий и задержаниях, однако не сообщили, есть ли Карапетян в числе задержанных.

«Задержания нет, он у себя дома», — сообщили РБК в ГК «Ташир».

Обыски прошли на фоне критики Карапетяна в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В мае Пашинян начал усиленно критиковать Армянскую апостольскую церковь, публично обвинив католикоса всех армян Гарегина II в несоблюдении обета безбрачия и потребовав его отставки. Высший духовный совет ААЦ опубликовал заявление, в котором действия Пашиняна были охарактеризованы как «очередная кампания» против церкви. Премьера обвинили в том, что он «ставит себя выше закона» с лексикой, оскорблениями и обвинениями, «не подобающими государственному деятелю».



После этого Карапетян выступил с заявлением, в котором осудил «небольшую группу лиц», организовавшую, по его словам, «нападки на многовековые устои Армянской церкви и национальные традиции». Он добавил, что «всегда был рядом с Армянской церковью и народом», и пообещал принимать «непосредственное участие» в этой ситуации.

Пашинян после этого написал в соцсетях о «распутном благотворителе» и пригрозил, что «вкус государства останется у вас во рту».

ААЦ уже несколько лет находится в конфликте с Пашиняном, церковные лидеры призывали к его отставке. В 2024 году в центре Еревана прошел многотысячный митинг из-за планов делимитации границы с Азербайджаном. На нем лидер протестов глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призывал премьер-министра страны подать в отставку.