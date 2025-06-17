 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Армянская церковь призвала прекратить преследование Самвела Карапетяна

Самвел Карапетян
Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Первопрестольный Святой Эчмиадзин (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ) выступил в защиту российского бизнесмена и мецената армянского происхождения, президента и основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, в доме которого проходит обыск, сообщает «Sputnik Армения».

«Мы решительно осуждаем преследование по очевидным политическим мотивам. Призываем власти Армении немедленно прекратить незаконные действия», — говорится в заявлении церкви.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Армении проводят обыски в доме Карапетяна. По информации Sputnik, полиция задержала 45 человек, пришедших выразить поддержку бизнесмену. В МВД Армении подтвердили информацию о проведении следственных действий и задержаниях, однако не сообщили, есть ли Карапетян в числе задержанных.

«Задержания нет, он у себя дома», — сообщили РБК в ГК «Ташир».

Обыски прошли на фоне критики Карапетяна в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В мае Пашинян начал усиленно критиковать Армянскую апостольскую церковь, публично обвинив католикоса всех армян Гарегина II в несоблюдении обета безбрачия и потребовав его отставки. Высший духовный совет ААЦ опубликовал заявление, в котором действия Пашиняна были охарактеризованы как «очередная кампания» против церкви. Премьера обвинили в том, что он «ставит себя выше закона» с лексикой, оскорблениями и обвинениями, «не подобающими государственному деятелю».

После этого Карапетян выступил с заявлением, в котором осудил «небольшую группу лиц», организовавшую, по его словам, «нападки на многовековые устои Армянской церкви и национальные традиции». Он добавил, что «всегда был рядом с Армянской церковью и народом», и пообещал принимать «непосредственное участие» в этой ситуации.

Пашинян после этого написал в соцсетях о «распутном благотворителе» и пригрозил, что «вкус государства останется у вас во рту».

ААЦ уже несколько лет находится в конфликте с Пашиняном, церковные лидеры призывали к его отставке. В 2024 году в центре Еревана прошел многотысячный митинг из-за планов делимитации границы с Азербайджаном. На нем лидер протестов глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призывал премьер-министра страны подать в отставку.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Самвел Карапетян Армения бизнесмен новости
Материалы по теме
В России появился новый миллиардер
Бизнес
Миллиардера Петра Кондрашева объявили в розыск
Общество
Миллиардера Мошковича отправили под арест
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17:39
На западе Тегерана произошли мощные взрывы Политика, 22:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
В Иране опровергли сообщения об убийстве экс-президента Ахмадинежада Политика, 22:11
Михаил Кержаков не стал завершать карьеру и продлил контракт с «Зенитом» Спорт, 22:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
В Евросоюзе пообещали навсегда «перекрыть кран» российскому газу Политика, 21:51
Цена нефти выросла почти на 5% из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля Инвестиции, 21:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
США перебросят дополнительные истребители на Ближний Восток Политика, 21:33
Армянская церковь призвала прекратить преследование Самвела Карапетяна Политика, 20:53
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Пашинян назвал миллиардера Карапетяна «негодяем» Политика, 20:51
Итальянская винодельня получила европейскую премию за ИИ-трактор Вино, 20:48
Посольство заявило об отсутствии данных о визите чиновников США на ПМЭФ Политика, 20:47