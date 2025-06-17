Пашинян назвал миллиардера Карапетяна «негодяем»

Пашинян назвал «негодяем» российского бизнесмена Самвела Карапетяна в ответ на его обещание вмешаться в конфликт премьера Армении и церкви. Ранее в доме предпринимателя прошли обыски, но его самого не задержали

Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Премьер-министр Армении назвал главу промышленно-строительной группы «Ташир», российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна «негодяем» после обещания миллиардера «вмешаться по-своему» в спор между Пашиняном и Армянской Апостольской Церковью (ААЦ).

«Так вот, теперь я вмешаюсь по-своему, негодяй. Точнее — вы все», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее 17 июня дома у Карапетяна прошли обыски. В ГК «Ташир» сообщили, что бизнесмена не задержали, однако в полицию увезли около 45 человек.

Карапетян в интервью RT заявил, что задержанные люди просто «дали отпор».

«Хотели проводить маски-шоу и задержать меня. А люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор», — сказал он и добавил, что сейчас улица в Ереване, где находится его дом, целиком перекрыта.

RT сообщил, что в настоящее время у дома Карапетяна собралось около 200—300 человек, которые решили поддержать бизнесмена.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин — руководящий орган ААЦ — выступил в защиту Карапетяна и осудил его преследование «по очевидным политическим мотивам».

Обыски в доме миллиардера — Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes — прошли на фоне его критики в адрес Пашиняна. Тот в мае начал критиковать ААЦ за «чуланизацию» церквей и потребовал отставки первоиерарха.

Карапетян осудил эти высказывания. Он отметил, что «всегда был рядом с Армянской церковью и народом», и пообещал принимать «непосредственное участие» в этой ситуации. Именно это высказывание, по словам бизнесмена, «огорчает» Пашиняна.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что репрессии в отношении тех, кто поддерживает ААЦ, неприемлемы ни с нравственной, ни с правовой точки зрения.