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Политика ,  
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Карапетян уехал из дома в сопровождении силовиков

Глава промышленно-строительной группы «Ташир», российский миллиардер Самвел Карапетян (состояние — $3,2 млрд, по данным российского Forbes) покинул свой дом в Ереване и сел в полицейскую машину, сообщает «Sputnik Aрмения».

Бизнесмен вышел из дома вместе с братом Кареном в сопровождении двух силовиков, пишет издание. Перед тем, как сесть в авто, он заявил: «Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить... Все будет хорошо».

Тем временем сторонники Карапетяна собрались у здания ГУБОП полиции, куда, как они предполагают, могли доставить бизнесмена, пишет «РИА Новости».

News.am ранее передавало, что сотрудники правоохранительных органов собирались провести «специальную операцию» в отношении главы «Ташира» после 4 утра.

17 июня дома у Карапетяна прошли обыски. «Sputnik Aрмения» уточнял, что следственные действия начались после того, как Карапетян публично выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви, которую резко раскритиковал премьер-министр Никол Пашинян. В частности, политик
обвинил главу ААЦ Гарегина II в нарушении обета безбрачия, потребовав от него оставить пост. Там в ответ заявили, что вопросы, касающиеся церкви, «решаются в соответствии с церковными канонами и уставами, и не входят в сферу компетенции государственных и политических деятелей».

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