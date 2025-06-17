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Политика ,  
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Захарова назвала идею «переноса войны в Россию» нелепой

Захарова назвала идею МИД Эстонии о «переносе войны в Россию» нелепой
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

«Перенос войны в Россию» — это нелепая идея, а озвучивший ее глава МИД Эстонии прикрывался «натовским логотипом» и не понимал, о чем говорит, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи», — сказала Захарова.

Она также отметила, что «в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают — они нужны как шумные эффекты вдоль границы».

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Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае военного конфликта с Россией страны НАТО намерены нанести ответный удар по российской территории. Он подчеркнул, что в рамках новой стратегии сдерживания, которую обсудят на июньском саммите альянса, блок НАТО будет готов действовать незамедлительно — в первые минуты и часы после нападения.

По словам Цахкны, идея заключается в том, чтобы в случае агрессии «принести войну в Россию».

Кремль отрицает обвинения в планах нападения на страны НАТО. Российский президент Владимир Путин назвал подобные заявления попыткой Запада оправдать свою политику в отношении страны. По его словам, Москва не заинтересована в конфронтации с альянсом и не имеет для этого никаких оснований — ни геополитических, ни экономических, ни военных.

В октябре пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не двигалась со своей военной инфраструктурой в сторону НАТО, в отличие от блока, поэтому говорить о том, что Россия хочет напасть на военный альянс, нелогично.

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Полина Дуганова
Мария Захарова Россия НАТО МИД Эстонии НАТО в Европе
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Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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