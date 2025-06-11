В МИД сообщили о принятых мерах для отражения возможных угроз НАТО

Россия тщательно наблюдает за любыми учениями блока НАТО, в том числе и на Балтийском море, и приняла все необходимые меры для отражения возможных угроз со стороны альянса, заявил замглавы МИДа России Александр Грушко.

По его словам, активность НАТО на восточном фланге организована для сдерживания России.

«Мы внимательно следим за всеми учениями, которые происходят, в том числе и на Балтике <...> но наши военные все понимают, поэтому мы готовы к отражению любых угроз. Все необходимые меры на сегодняшний приняты», — поделился дипломат в разговоре с «РИА Новости» на полях «Форума будущего-2050».

Как уточнил Грушко, речь идет о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, а также о других шагах для обеспечения обороноспособности страны.

В начале июня начались учения сил НАТО Baltops 2025 в Балтийском море. Такие маневры проводятся ежегодно более 50 лет. По информации ВМС США, в учениях принимают участие 9 тыс. человек из 16 стран и 65 единиц техники.

Грушко тогда назвал действия блока провокационными и счел их частью подготовки альянса к потенциальному конфликту с Москвой.