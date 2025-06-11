 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В МИД сообщили о принятых мерах для отражения возможных угроз НАТО

Россия тщательно наблюдает за любыми учениями блока НАТО, в том числе и на Балтийском море, и приняла все необходимые меры для отражения возможных угроз со стороны альянса, заявил замглавы МИДа России Александр Грушко.

По его словам, активность НАТО на восточном фланге организована для сдерживания России.

«Мы внимательно следим за всеми учениями, которые происходят, в том числе и на Балтике <...> но наши военные все понимают, поэтому мы готовы к отражению любых угроз. Все необходимые меры на сегодняшний приняты», — поделился дипломат в разговоре с «РИА Новости» на полях «Форума будущего-2050».

Как уточнил Грушко, речь идет о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, а также о других шагах для обеспечения обороноспособности страны.

В Финляндии впервые пройдут воздушные учения НАТО Atlantic Trident
Политика
Фото:Staff Sgt. Alexander Cook / Keystone Press Agency / Global Look Press

В начале июня начались учения сил НАТО Baltops 2025 в Балтийском море. Такие маневры проводятся ежегодно более 50 лет. По информации ВМС США, в учениях принимают участие 9 тыс. человек из 16 стран и 65 единиц техники.

Грушко тогда назвал действия блока провокационными и счел их частью подготовки альянса к потенциальному конфликту с Москвой.

Читайте РБК в Telegram.

ФСБ показала кадры допроса мужчины, готовившего диверсию по заданию СБУ

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

В австрийской школе произошла стрельба, есть погибшие

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке

В Якутии нашли пропавший самолёт. Видео

Появилось видео тушения пожара на контейнеровозе у побережья Индии

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
МИД НАТО угрозы Россия Александр Грушко
Материалы по теме
В Финляндии впервые пройдут воздушные учения НАТО Atlantic Trident
Политика
Страны НАТО подписали декларацию о безопасности Балтийского моря
Политика
Генсек НАТО назвал ошеломляющими успехи России в выпуске боеприпасов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Шеф Пентагона предупредил о сокращении помощи Украине Политика, 08:53
В МИД сообщили о принятых мерах для отражения возможных угроз НАТО Политика, 08:47
Оман оттягивает от ОАЭ внимание инвесторов. Какие условия он предлагаетПодписка на РБК, 08:44
Предприниматель с Кубани рассказал, как ему угрожала банда Цапков Общество, 08:27
Анчелотти привел Бразилию к первой победе за три месяца и вывел на ЧМ Спорт, 08:17
Посол России рассказал, как должны измениться отношения с США Политика, 08:15
Ошибки работы с ЗПИФ, из-за которых можно лишиться активовПодписка на РБК, 08:10
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Китай предложил организовать на Сахалине производство БПЛА Политика, 08:03
Почему премьер Израиля Нетаньяху может лишиться своего поста Политика, 08:01
Феномен дропов: что это значит и можно ли случайно нарушить закон РБК и ИВИ, 07:49
Минобороны потребовало взыскать почти ₽930 млн с «Туполева» Политика, 07:38
«Это трансформатор»: как ИИ меняет рынок вакансий и образовательных услугПодписка на РБК, 07:31
За ночь в России уничтожили 32 украинских беспилотника Политика, 07:24
За ночь над Воронежской областью уничтожили более 15 дронов ВСУ Политика, 07:02