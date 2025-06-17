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МИД Эстонии пригрозил ударами по России при конфликте со странами НАТО

Маргус Цахкна
Маргус Цахкна (Фото: Kira Hofmann / Photothek / Global Look Press)

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна пригрозил, что НАТО, в случае военного столкновения с Россией, перенесет войну на ее же территорию, сообщает Defense One.

На июньском саммите НАТО страны альянса обсудят новую стратегию сдерживания России. По словам главы МИД Эстонии, в случае нападения со стороны Кремля, НАТО планирует ответить ударами по российской территории.

«Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию. Вот о чем мы говорим», — сказал Цахкна добавив, что у НАТО не будет времени на размышления и «действовать нужно будет в первые минуты и часы».

Европейские и американские чиновники готовятся к возможной военной угрозе со стороны России в ближайшие 3–5 лет, утверждает Defense One. Страны альянса намерены определить, что случится в первый день возможного конфликта, а также планируют увеличить оборонные бюджеты стран-членов блока, расширить производства вооружения, инфраструктуры и космических технологий. Для этого НАТО также обсуждает новый целевой показатель: 3,5% ВВП на основные нужды обороны, например, на ПВО, истребители, танки и беспилотники.

Европейские страны, уточняет издание, считают, что Кремль недооценивает готовность НАТО, а США, наоборот, недооценивают угрозу со стороны России, следует из публикации.

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Саммит пройдет 24 и 25 июня на Всемирном форуме в Гааге. На нем ожидаются лидеры правительств из 45 стран, всего около 8,5 тыс. посетителей. В начале июня генсек альянса заявил, что Киев пригласили к участию.

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