Британский адмирал ответил по-русски, придется ли НАТО учить русский язык

Адмирал Радакин ответил по-русски на вопрос, придется ли НАТО учить русский язык

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос о том, придется ли странам — членам НАТО учить русский язык в случае отказа повышать военные расходы

Генсек НАТО Марк Рютте ранее высказал мнение, что государствам ЕС через четыре-пять лет придется учить русский язык, если они существенно не нарастят расходы на оборону относительно нынешних 2% ВВП.

На вопрос о том, согласен ли он с оценкой генсека НАТО, Радакин ответил по-русски: «Нет».

«Мне так хочется сказать «нет», — сказал он, что вызвало смех депутатов.

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