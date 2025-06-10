 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Британский адмирал ответил по-русски, придется ли НАТО учить русский язык

Адмирал Радакин ответил по-русски на вопрос, придется ли НАТО учить русский язык

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос о том, придется ли странам — членам НАТО учить русский язык в случае отказа повышать военные расходы

Генсек НАТО Марк Рютте ранее высказал мнение, что государствам ЕС через четыре-пять лет придется учить русский язык, если они существенно не нарастят расходы на оборону относительно нынешних 2% ВВП.

На вопрос о том, согласен ли он с оценкой генсека НАТО, Радакин ответил по-русски: «Нет».

«Мне так хочется сказать «нет», — сказал он, что вызвало смех депутатов.

Материал дополняется

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 19:19
Фицо назвал условие поддержки Словакией 18-го пакета санкций ЕС Политика, 22:06
Британский адмирал ответил по-русски, придется ли НАТО учить русский язык Политика, 22:01
Покер футболиста «Динамо» принес сборной России победу над Белоруссией Спорт, 21:54
Блогера Михаила Светова оштрафовали по иноагентской статье Политика, 21:41
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
ФАС проверит HeadHunter после признания ее доминирующей компанией Бизнес, 21:30
Новый раунд переговоров США и России по «раздражителям» пройдет в Москве Политика, 21:25
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Гладышев третьим в истории сборной России забил четыре гола в одном матче Спорт, 21:23
Лукашенко объяснил дефицит картошки в Белоруссии Политика, 21:21
Сборная Узбекистана разгромила Катар в матче отбора на ЧМ-2026 Спорт, 21:08
Госдума поддержала проект о защите жильцов, отказавшихся от приватизации Недвижимость, 21:05
Рыночная стоимость Tesla снова превысила $1 трлн Инвестиции, 21:00
МИД осудил изъятие паспортов у семьи главы «России сегодня» в Германии Политика, 20:53
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52